Лига наций. Сербия встретится с Францией, Бразилия против Словении, другие матчи

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9 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

2-й тур

9 июня

Германия – Аргентина – 18.00

 

Япония – Китай – 21.00

 

Сербия – Франция – 23.40

 

10 июня

Нидерланды – США – 0.00

 

Польша – Италия – 2.30

 

Бразилия – Словения – 3.00

 

Сербия – Аргентина – 18.00

 

Нидерланды – Иран – 21.00

 

Турнирное положение: Франция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Германия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Иран – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Китай – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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