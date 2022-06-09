Лига наций. Сербия встретится с Францией, Бразилия против Словении, другие матчи

9 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
2-й тур
9 июня
Германия – Аргентина – 18.00
Япония – Китай – 21.00
Сербия – Франция – 23.40
10 июня
Нидерланды – США – 0.00
Польша – Италия – 2.30
Бразилия – Словения – 3.00
Сербия – Аргентина – 18.00
Нидерланды – Иран – 21.00
Турнирное положение: Франция – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Германия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Иран – 1-0 (3), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Китай – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.