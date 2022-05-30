Лига наций (жен). Турция встретится с Италией, Германия против Бразилии, другие матчи

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31 мая стартуют матчи женской волейбольной Лиги наций. Турция встретится с Италией, Германия против Бразилии. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Женщины

Первый тур

31 мая

Таиланд – Болгария – 15.30

 

Турция – Италия – 18.30

 

1 июня

Германия – Бразилия – 1.00

 

США – Доминиканская Республика – 4.00

 

Бельгия – Сербия – 15.30

 

Китай – Нидерланды – 18.30

 

2 июня

Польша – Канада – 1.00

 

Южная Корея – Япония – 4.00

 

Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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