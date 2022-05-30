Лига наций (жен). Турция встретится с Италией, Германия против Бразилии, другие матчи

31 мая стартуют матчи женской волейбольной Лиги наций. Турция встретится с Италией, Германия против Бразилии.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
Первый тур
31 мая
Таиланд – Болгария – 15.30
Турция – Италия – 18.30
1 июня
Германия – Бразилия – 1.00
США – Доминиканская Республика – 4.00
Бельгия – Сербия – 15.30
Китай – Нидерланды – 18.30
2 июня
Польша – Канада – 1.00
Южная Корея – Япония – 4.00
Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.