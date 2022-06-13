Лига наций (жен). Япония сыграет с Польшей, Сербия против Италии и другие матчи

14-15 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
6-й тур
14 июня
Канада – Таиланд – 10.00
Япония – Польша – 14.00
15 июня
Нидерланды – Германия – 0.00
Сербия – Италия – 3.00
Болгария – США – 10.00
Китай – Бельгия – 14.00
Турнирное положение: Япония – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Китай – 3-1 (10), Турция – 3-1 (9), США – 3-1 (9), Сербия – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (9), Таиланд – 3-1 (8), Польша – 3-1 (8), Канада – 2-2 (6), Италия – 2-2 (6), Германия – 1-3 (5), Бельгия – 1-3 (2), Болгария – 1-3 (2), Нидерланды – 0-4 (2), Южная Корея – 0-4 (0), Доминиканская Республика – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.