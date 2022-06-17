Лига наций (жен). США обыграли Польшу, Япония против Таиланда и другие матчи

Теги результаты сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Нидерландов жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

17-18 июня проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Лига наций

Женщины

17 июня

Польша – США – 0-3 (12:25, 21:25, 16:25)

 

Китай – Канада – 10.00

 

Япония – Таиланд – 14.00

 

Германия – Италия – 21.00

 

18 июня

Сербия – Турция – 0.00

 

Нидерланды – Доминиканская Республика – 3.00

 

Турнирное положение: Япония – 6 побед – 0 поражений (17 очков), США – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (15), Китай – 4-1 (13), Таиланд – 4-2 (12), Сербия – 4-2 (12), Италия – 4-2 (11), Польша – 4-3 (10), Турция – 3-2 (9), Канада – 3-3 (9), Германия – 2-3 (8), Доминиканская Республика – 1-5 (4), Бельгия– 1-5 (2), Болгария – 1-5 (2), Нидерланды – 0-6 (2), Южная Корея – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные