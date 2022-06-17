Лига наций (жен). США обыграли Польшу, Япония против Таиланда и другие матчи

17-18 июня проходят очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
17 июня
Польша – США – 0-3 (12:25, 21:25, 16:25)
Китай – Канада – 10.00
Япония – Таиланд – 14.00
Германия – Италия – 21.00
18 июня
Сербия – Турция – 0.00
Нидерланды – Доминиканская Республика – 3.00
Турнирное положение: Япония – 6 побед – 0 поражений (17 очков), США – 5-1 (15), Бразилия – 5-1 (15), Китай – 4-1 (13), Таиланд – 4-2 (12), Сербия – 4-2 (12), Италия – 4-2 (11), Польша – 4-3 (10), Турция – 3-2 (9), Канада – 3-3 (9), Германия – 2-3 (8), Доминиканская Республика – 1-5 (4), Бельгия– 1-5 (2), Болгария – 1-5 (2), Нидерланды – 0-6 (2), Южная Корея – 0-6 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.