Чемпионат мира по волейболу-2025. Филиппины сыграют с Тунисом
12 сентября пройдет стартовый матч мужского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
1-й тур
Группа А
12 сентября
Филиппины – Тунис – 14.00
Группа А: Филиппины, Тунис, Иран, Египет – по 0 побед – 0 поражений (0 очков).
ПРИМЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости