Чемпионат мира по волейболу-2025. Филиппины сыграют с Тунисом

12 сентября пройдет стартовый матч мужского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Филиппины

Групповой этап

1-й тур

Группа А

12 сентября 

Филиппины – Тунис – 14.00

Группа А: Филиппины, Тунис, Иран, Египет – по 0 побед – 0 поражений (0 очков).

ПРИМЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
сборная Филиппин
результаты
logoсборная Туниса
чемпионат мира
