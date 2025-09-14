Чемпионат мира по волейболу-2025. Франция сыграет с Южной Кореей, Бразилия встретится с Китаем и другие матчи
14 сентября пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
1-й тур
Группа А
Иран – Египет – 8.30
Положение в группе: Тунис – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Иран – 0-0 (0), Египет – 0-0 (0), Филиппины – 0-1 (0).
Группа C
Аргентина – Финляндия – 5.30
Франция – Южная Корея – 13.00
Положение в группе: Франция – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Южная Корея – 0-0 (0).
Группа F
Украина – Бельгия – 9.00
Италия – Алжир – 16.30
Положение в группе: Бельгия – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Алжир – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0).
Группа H
Сербия – Чехия – 12.30
Бразилия – Китай – 16.00
Положение в группе: Сербия – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
