Ксения Парубец: «Я очень желаю «Уралочке» медалей, в том числе и золота. Хотя... Насчет золота не знаю»

Российская волейболистка рассказала о причинах перехода из «Уралочки» в .

— Я достаточно долго в «Уралочке», выросла здесь. Все равно хочется что-то поменять. У меня было два варианта: уходить в другой клуб или в декрет, но после Олимпиады. Декрет мой накрылся после травмы. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не успела восстановиться до Токио, и планы мои рухнули. Оставался год в «Уралочке», и я решила что-то менять.

Хотела остаться в волейболе, о чем объявила, и начали поступать предложения. Появился Калининград — все предложенные им условия меня устраивали. С семьей долго обсуждала, с мамой, супругом. И пришла к выводу, что хочу перейти в «Локо».

— Давайте обострю: вам же хочется выигрывать титулы, наверное? А с «Уралочкой» это делать сложно.

— Не сказала бы, нет. У «Уралочки» действительно были все места, кроме первого. Но серебро и бронза тоже достигались тяжело. Я очень рада, что эти медали я получала именно с «Уралочкой». Золота, конечно, тоже хочется. Но вот что-то не получалось, сама не могу понять что. Два раза мы были близки к первому месту. В 2016 году с московским «Динамо». Но там, наверное, не хватило Шинед Джек, с ней произошла неприятная история (волейболистка потеряла сознание на разминке перед финалом). И там у нас тоже был равный счет. Да, 3-0, но все партии закончились 25:23.

Про финал этого года я вообще молчу. Это не финал, а финалище! Вроде бы все были в равных условиях. Видимо, реально не хватило какой-то удачи.

— Но у «Уралочки» все же бюджет поменьше, чем у наших топ-клубов, часто говорят, что через нее много молодых игроков проходит. Может, не в титулах счастье?

— Да, я тоже часто слышу, что выращивает игроков, это так. Я тоже выросла в «Уралочке» и счастлива этому. И благодарна Николаю Васильевичу Карполю за то, что он поверил в меня. Благодаря ему я стала тем, кем сейчас являюсь. Думаю, все еще впереди. И я очень желаю екатеринбургскому клубу медалей, в том числе и золота. Хотя... Насчет золота не знаю, ха-ха. Не могу сказать, что буду за нее прямо болеть. Но удачи ей, а время покажет, – сказала Парубец.