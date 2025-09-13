  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Колумбией, Турция встретится с Японией, Польша против Румынии, другие матчи
0

Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Колумбией, Турция встретится с Японией, Польша против Румынии, другие матчи

13 сентября пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Филиппины

Групповой этап

1-й тур

13 сентября 

Группа D

CША – Колумбия – 5.00

Куба – Португалия – 8.30

Группа D: США, Колумбия, Куба, Португалия – 0 очков (0 игр)

Группа G

Канада – Ливия – 5.30

Турция – Япония – 9.00

Группа G: Канада, Ливия, Турция, Япония – 0 очков (0 игр)

Группа Е

Германия – Болгария – 12.30

Словения – Чили – 16.00

Группа Е: Германия, Болгария, Словения, Чили – 0 очков (0 игр)

Группа B

Нидерланды – Катар – 13.00

Польша – Румыния – 16.30

Группа B: Нидерланды, Катар, Польша, Румыния – 0 очков (0 игр)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – на Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Катара
logoсборная Болгарии
результаты
logoсборная Словении
сборная Румынии
logoсборная Японии
logoсборная Канады
logoсборная Португалии
чемпионат мира
logoсборная Германии
logoсборная Нидерландов
logoсборная Польши
logoсборная Кубы
logoсборная Турции
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по волейболу-2025. Филиппины проиграли Тунису
сегодня, 15:08
Италия впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу
7 сентября, 16:24
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия в финале обыграла Турцию на тай-брейке, Бразилия одолела Японию в матче за бронзу
567 сентября, 14:47
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/2 финала. Япония проиграла Турции, Италия на тай-брейке одолела Бразилию
306 сентября, 15:08
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/4 финала. Бразилия одолела Францию, США уступили Турции и другие результаты
64 сентября, 15:31
Дегтярев об Играх Александра Невского: «Впервые пробуем проводить в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег»
234 сентября, 13:11
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/8 финала. США обыграли Канаду, Турция победила Словению, другие результаты
41 сентября, 20:35
Сборная России по волейболу второй раз подряд обыграла Беларусь в товарищеском матче
30 августа, 15:15
Сборная России по волейболу обыграла Беларусь в товарищеском матче
229 августа, 20:39
Патрушев об импортозамещении: «Раньше мы играли японскими мячами. Потом нам отказали, и мы сделали мячи, которые даже лучше»
329 августа, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость