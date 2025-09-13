Чемпионат мира по волейболу-2025. США сыграют с Колумбией, Турция встретится с Японией, Польша против Румынии, другие матчи
13 сентября пройдут матчи группового этапа чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Филиппины
Групповой этап
1-й тур
13 сентября
Группа D
CША – Колумбия – 5.00
Куба – Португалия – 8.30
Группа D: США, Колумбия, Куба, Португалия – 0 очков (0 игр)
Группа G
Канада – Ливия – 5.30
Турция – Япония – 9.00
Группа G: Канада, Ливия, Турция, Япония – 0 очков (0 игр)
Группа Е
Германия – Болгария – 12.30
Словения – Чили – 16.00
Группа Е: Германия, Болгария, Словения, Чили – 0 очков (0 игр)
Группа B
Нидерланды – Катар – 13.00
Польша – Румыния – 16.30
Группа B: Нидерланды, Катар, Польша, Румыния – 0 очков (0 игр)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция – на Okko.
