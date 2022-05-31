Дмитрий Фомин: «Дисквалифицировать Воронкова на два года – это очень жестко. За что? Наказание не соответствует поступку»

Бывший советский и российский волейболист, чемпион Европы Дмитрий Фомин прокомментировал дисквалификацию тренера калининградского за расистские высказывания.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». За екатеринбургский клуб выступала кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обеих команд.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала тренера на два года.

«Дисквалифицировать на два года – это очень жестко. За что? Даже учитывая, что он не извинился, хотя и высказался на эмоциях, в адрес женщины. Но такое наказание – два года! Ни фига себе! Я не вижу мотивов для этого.

Мы сегодня живем и знаем, что творится за пределами нашей страны – на западном направлении. Там нет расистов, а у нас – есть? Чушь какая-то! Нам нечего больше обсуждать сегодня? Слишком жесткое наказание Воронкову, не соответствующее поступку.

Нам на все надо реагировать адекватно. Нельзя одному человеку рубить голову, а мимо другого просто проходить – бывали и другие инциденты, выглядевшие столь же некрасиво. Не знаю, чем руководствовались люди, принимая такое решение.

Изначально я был не на стороне Воронкова. Человек мог извиниться – все бывает: эмоции, не подумал. Ну сказал бы просто: «я глупый, сказал такую чушь». Но сейчас, когда все дошло до такой степени, я считаю, что это просто ни за что», – сказал Фомин.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет