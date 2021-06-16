Лига наций. Россия играет с Германией

Сегодня в Римини проходят матчи 13-го тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с Германией.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

13-й тур

Германия – Россия – 0-0 (7:11, идет первый сет)





Австралия – Сербия – 1-3 (16:25, 13:25, 25:19, 15:25)





Япония – Болгария – 3-0 (25:23, 25:18, 25:14)





Франция – Иран – 3-0 (25:21, 25:21, 25:19)





Канада – Нидерланды – 3-0 (25:16, 25:16, 25:19)





Бразилия – Италия – 3-1 (25:19, 32:30, 22:25, 25:20)





Словения – США – 3-2 (28:30, 25:19, 21:25, 28:26, 15:13)





Польша – Аргентина – 3-0 (25:21, 25:22, 25:18)





Турнирное положение: Бразилия – 12 побед – 1 поражение (35 очков), Польша – 11-2 (33), Словения – 10-3 (28), Франция – 9-4 (29), Сербия – 9-4 (25), Россия – 8-4 (26), Япония – 7-6 (19), США – 6-7 (18), Аргентина – 6-7 (17), Италия – 6-6 (16), Иран – 5-8 (18), Канада – 5-8 (16), Германия – 4-8 (13), Нидерланды – 2-11 (7), Болгария – 2-11 (7), Австралия – 1-12 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.