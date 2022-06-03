Лига наций (жен). Турция сыграет с Китаем, США встретятся с Канадой, другие матчи

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3-4 июня пройдут матчи второго тура женской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Женщины

4-й тур

3 июня

Сербия – Болгария – 13.00

 

Нидерланды – Италия – 16.00

 

Турция – Китай – 19.00

 

Германия – Южная Корея – 22.00

 

4 июня

Доминиканская Республика – Бразилия – 1.00

 

США – Канада – 4.00

 

Турнирное положение: Бразилия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-0 (5), Таиланд – 2-0 (5), Сербия – 1-1 (4), Китай – 1-0 (3), Канада – 1-1 (3), Польша – 1-1 (3), Италия – 1-1 (3), Турция – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Болгария – 1-1 (2), Германия – 0-2 (1), Нидерланды – 0-2 (1), Бельгия – 0-2 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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