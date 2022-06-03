Лига наций (жен). Турция сыграет с Китаем, США встретятся с Канадой, другие матчи

3-4 июня пройдут матчи второго тура женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
4-й тур
3 июня
Сербия – Болгария – 13.00
Нидерланды – Италия – 16.00
Турция – Китай – 19.00
Германия – Южная Корея – 22.00
4 июня
Доминиканская Республика – Бразилия – 1.00
США – Канада – 4.00
Турнирное положение: Бразилия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Япония – 2-0 (5), Таиланд – 2-0 (5), Сербия – 1-1 (4), Китай – 1-0 (3), Канада – 1-1 (3), Польша – 1-1 (3), Италия – 1-1 (3), Турция – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Болгария – 1-1 (2), Германия – 0-2 (1), Нидерланды – 0-2 (1), Бельгия – 0-2 (0), Доминиканская Республика – 0-2 (0), Южная Корея – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.