Тренер Воронков исключен из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола на время дисквалификации

Тренер калининградского не будет работать в экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола ( ) во время дисквалификации.

«Его полномочия в экспертной комиссии ВФВ также приостановлены на срок дисквалификации», – сообщили в ВФВ.

Воронков дисквалифицирован дисциплинарной комиссией ВФВ на два года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?», сказанные одной из своих волейболисток во время финального матча женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой».

За екатеринбургский клуб выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обеих команд.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет