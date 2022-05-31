Тренер Воронков исключен из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола на время дисквалификации

Теги ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Волейбол

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не будет работать в экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) во время дисквалификации.

«Его полномочия в экспертной комиссии ВФВ также приостановлены на срок дисквалификации», – сообщили в ВФВ.

Воронков дисквалифицирован дисциплинарной комиссией ВФВ на два года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?», сказанные одной из своих волейболисток во время финального матча женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой».

За екатеринбургский клуб выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обеих команд.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

 

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