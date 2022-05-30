Дисквалификация Воронкова не будет отменена в случае публичных извинений тренера

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко высказался о дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на 2 года за расистское оскорбление.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. Воронков отказался приносить извинения спортсменке.

«Завели непонятно из-за чего в такие дебри. Непонятно, что они (Воронков и «Локомотив») хотели.

Воронков со мной и федерацией не связывался. Все как-то непонятно, логике не поддается.

Можно ли будет сократить или отменить дисквалификацию, если тренер покается? Мы не можем такие решения принимать. Сегодня единогласно проголосовали за дисквалификацию, значит, все», – сказал Шевченко.

Тренер калининградского «Локомотива» Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет