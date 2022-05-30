Воронков, получивший два года дисквалификации за расистское оскорбление, может тренировать

Теги ВФВ Александр Яременко Андрей Воронков Матч ТВ Локомотив Калининградская область расизм Айлама Монталво Волейбол

Тренер Андрей Воронков, получивший два года дисквалификации за расистское оскорбление, может продолжать профессиональную деятельность. 

Об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Нарушение длится 2 календарных года. Оно предполагает его неучастие во всех мероприятиях под эгидой ВФВ. Запретить тренеру с государственным дипломом тренировать ВФВ не можем.

Он не сможет вывести на площадку команду никакого уровня в соревнованиях ВФВ. То есть он может работать в иностранном клубе, может тренировать в детско-спортивной школе.

Запрета на профессию как такового у него нет», – сказал Яременко.

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