Гендиректор «Уралочки»: «Воронков поступил не как мужик. Смог оскорбить человека, но извиниться не смог»

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Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко прокомментировала решение Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское высказывание. 

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

— Просто Воронков поступил не как мужик. Он сам себе нагадил. То, что извинился клуб… Клуб к этому никакого отношения не имеет, помимо того, что это их работник. Почему клуб извиняется? Должен был извиниться он сам. Он просто не то чтобы спустил на тормозах, а проигнорировал, повел себя не как мужик. Он смог оскорбить человека, но извиниться не смог.

— Два года — адекватное наказание?

— После того, как он себя повел, после того, что было в соцсетях, после выступления министра спорта, после выступления депутатов он сам поднял эту волну. Он сам виноват. Он получил то, чего хотел и добиваться. Мы никаких претензий к команде из Калининграда не имеем. Но как повел себя Воронков. Он испортил себе жизнь, команде и руководству команды.

— От него к вам никаких извинений так и не приходило?

— Нет. Он даже не задумывается об этом. Пришли извинений от клуба. Мы благодарны. Но клуб к этому отношения не имеет, — сказала Огиенко. 

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