Гендиректор «Уралочки»: «Воронков поступил не как мужик. Смог оскорбить человека, но извиниться не смог»

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко прокомментировала решение Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» за расистское высказывание.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

— Просто Воронков поступил не как мужик. Он сам себе нагадил. То, что извинился клуб… Клуб к этому никакого отношения не имеет, помимо того, что это их работник. Почему клуб извиняется? Должен был извиниться он сам. Он просто не то чтобы спустил на тормозах, а проигнорировал, повел себя не как мужик. Он смог оскорбить человека, но извиниться не смог.

— Два года — адекватное наказание?

— После того, как он себя повел, после того, что было в соцсетях, после выступления министра спорта, после выступления депутатов он сам поднял эту волну. Он сам виноват. Он получил то, чего хотел и добиваться. Мы никаких претензий к команде из Калининграда не имеем. Но как повел себя Воронков. Он испортил себе жизнь, команде и руководству команды.

— От него к вам никаких извинений так и не приходило?

— Нет. Он даже не задумывается об этом. Пришли извинений от клуба. Мы благодарны. Но клуб к этому отношения не имеет, — сказала Огиенко.

Тренер калининградского «Локомотива» Воронков дисквалифицирован на 2 года за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет