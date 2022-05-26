Кубинская волейболистка Монталво о том, что Воронков не извинился за «обезьяну»: «Совсем не удивлена этому»

Кубинская волейболистка рассказала, что не удивлена нежеланию тренера калининградского приносить извинения за расистские высказывания.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Выступавшая за «Уралочку» Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Локомотив» позднее извинился за слова Воронкова, при этом тренер лично никак не комментировал скандал.

«Я совсем не удивлена этому», – сказала Монталво.

Также она заявила, что была бы не против поиграть в России в будущем.

«Да, я бы хотела», – добавила спортсменка.

Ранее Монталво объявила об уходе из «Уралочки».

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»