Кубинская волейболистка Монталво о том, что Воронков не извинился за «обезьяну»: «Совсем не удивлена этому»

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Кубинская волейболистка Айлама Монталво рассказала, что не удивлена нежеланию тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова приносить извинения за расистские высказывания.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Выступавшая за «Уралочку» Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Локомотив» позднее извинился за слова Воронкова, при этом тренер лично никак не комментировал скандал.

«Я совсем не удивлена этому», – сказала Монталво.

Также она заявила, что была бы не против поиграть в России в будущем.

«Да, я бы хотела», – добавила спортсменка.

Ранее Монталво объявила об уходе из «Уралочки».

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