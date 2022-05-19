Екатерина Гамова: «Если Воронков не извиняется, значит, думает, что это не обидные слова. Не знаю, как еще это объяснить»

Двукратная чемпионка мира по волейболу прокомментировала отказ тренера калининградского извиниться перед кубинской волейболисткой Айламой Монталво.

«Наказание для Воронкова должно быть однозначно. Дисквалификация на два года – это сурово, но если бы тренер и руководство «Локомотива» в первые же часы после инцидента как-то отреагировали, принесли извинения, то ситуация не развивалась бы по такому жесткому сценарию.

Сложно сказать, почему Воронков до сих пор не извинился публично. Ситуация зашла очень далеко. Можно было давно объясниться.

Если он не извиняется, значит, думает, что это не обидные слова. Может быть, он решил просто так подождать решения своей судьбы. Не знаю, как еще это объяснить», – сказала Гамова.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет