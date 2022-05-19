Станислав Шевченко: «Удивило поведение Воронкова. Я рассчитывал, что разум возобладает, но нет»

Президент Всероссийской федерации волейбола ( ) прокомментировал отказ тренера калининградского извиниться перед кубинской волейболисткой Айламой Монталво.

«Меня удивило поведение, я рассчитывал, что разум возобладает, но нет. Значит, будет решение исполкома о дисквалификации. На какой срок – пока непонятно.

Насчет минимального срока не могу сказать, все будет на усмотрение исполкома, до двух лет он может получить. Конечно, я удивлен таким поведением. Это странно. Они говорили, что все вокруг виноваты, вот и все. Очень странная позиция. Понятно, что стрессовая ситуация, за языком никто не следит.

Девчонки проделали огромную работу, действительно они молодцы, стали чемпионками, и так все это смазать… Я не понимаю», – сказал Шевченко.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет