Николай Карполь не будет участвовать в заседании дисциплинарной комиссии ВФВ по эпизоду с Воронковым

Старший тренер «Уралочки» не будет участвовать в заседании дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола ( ) по эпизоду с участием главного тренера калининградского .

Во время финального матча чемпионата России между «Уралочкой» и «Локомотивом» Воронков сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов – из «Уралочки».

«Думаю, там возможно участие в формате онлайн. Кто-то будет участвовать, быть может, директор клуба. Я уже в отпуске нахожусь, поэтому не буду участвовать. Лично в Москве Монталво не будет, она может только участвовать онлайн», – сказал Карполь.

Дисциплинарное дело против Воронкова будет рассмотрено 19 мая.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы