Дисциплинарное дело против волейбольного тренера Воронкова за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» будет рассмотрено 19 мая

Теги Уралочка ВФВ Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Дисциплинарное дело в отношении тренера волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова будет рассмотрено 19 мая.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Ранее в Калининграде проходил финал женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой». В решающем матче Воронков во время одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

В составе «Уралочке» играла темнокожая волейболистка из Кубы Айлама Монталво, что и вызвало общественный резонанс. Сам Воронков еще не комментировал свои высказывания публично.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

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