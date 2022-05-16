Дисциплинарное дело против волейбольного тренера Воронкова за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» будет рассмотрено 19 мая

Дисциплинарное дело в отношении тренера волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова будет рассмотрено 19 мая.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Ранее в Калининграде проходил финал женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой». В решающем матче Воронков во время одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

В составе «Уралочке» играла темнокожая волейболистка из Кубы Айлама Монталво, что и вызвало общественный резонанс. Сам Воронков еще не комментировал свои высказывания публично.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы