Тренер Воронков прибыл на дисциплинарное заседание по инциденту в финале чемпионата России

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прибыл на заседание дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола.

Ранее Воронков стал участником скандала, произошедшего во время финала женского чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой». В одном из тайм-аутов решающего матча тренер произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» играла темнокожая волейболистка Айлама Монталво из Кубы. Сам Воронков по-прежнему не комментировал свои высказывания публично.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы