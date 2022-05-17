Нового главного тренера мужской сборной России по волейболу назначат в июне

Теги сборная России по волейболу Станислав Шевченко ВФВ Андрей Воронков Волейбол

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, когда будет назначен новый главный тренер мужской сборной России.

Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом Туомасом Саммельвуо не был продлен.

«Тренер будет определен на следующем заседании президиума, которое состоится в июне», – сказал Шевченко.

Глава ВФВ отметил, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не претендует на этот пост.

«Воронков не является кандидатом. У нас есть другие специалисты», – добавил Шевченко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные