Нового главного тренера мужской сборной России по волейболу назначат в июне

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, когда будет назначен новый главный тренер мужской сборной России.
Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом Туомасом Саммельвуо не был продлен.
«Тренер будет определен на следующем заседании президиума, которое состоится в июне», – сказал Шевченко.
Глава ВФВ отметил, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не претендует на этот пост.
«Воронков не является кандидатом. У нас есть другие специалисты», – добавил Шевченко.