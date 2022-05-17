Нового главного тренера мужской сборной России по волейболу назначат в июне

Президент Всероссийской федерации волейбола ( ) сообщил, когда будет назначен новый главный тренер мужской сборной России.

Ранее стало известно, что контракт с финским специалистом Туомасом Саммельвуо не был продлен.

«Тренер будет определен на следующем заседании президиума, которое состоится в июне», – сказал Шевченко.

Глава ВФВ отметил, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не претендует на этот пост.

«Воронков не является кандидатом. У нас есть другие специалисты», – добавил Шевченко.