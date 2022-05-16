Милонов о скандале с Воронковым: «Было бы правильно, чтобы министр спорта прояснил свою позицию. У нас так не принято выражаться, это не по-русски»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал министра спорта России Олега Матыцина отреагировать на скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Наши спортивные власти должны высказать свою позицию, потому что клуб, хоть и является, условно говоря, частной структурой, но все равно это часть нашего спорта.

Было бы правильно, чтобы министр спорта Олег Матыцин прояснил свою позицию, потому что мне, честно говоря, очень неловко от этой ситуации.

Одно дело, когда фанаты на кураже что-то начинают выкрикивать, это частный случай, и никто не обращает внимания, другое дело – поведение тренера, так нельзя.

Сейчас на фоне того, что нас будут ужимать и ограничивать, мы заинтересованы в том, чтобы африканские, южноамериканские команды и игроки к нам приходили. Кубинка покинет «Уралочку» по окончании сезона? Это негодяйство! Мы не считаем, как тренер «Локомотива». Вот реально.

Еще раз: я бы никогда не назвал человека «обезьяной» из-за цвета его кожи, только если он ведет себя как обезьяна, и точно это не будет носить национального подтекста. Мне стыдно, например, кубинца так называть. Это не наша тема.

Это в Америке заставляют проявлять нарочито повышенную толерантность, а потом они идут по следам Брейвика мочить всех в супермаркете. У нас такого нет. Никто никого не заставляет.

Просто у нас так не принято выражаться, это не по-русски. Русские никогда кубинцев «обезьянами» называть не будут, а назовут так человека, который ведет себя как обезьяна», – сказал Милонов.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»