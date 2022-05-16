Матыцин о скандале с Воронковым: «Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма. Необходимо принять меры дисциплинарного характера»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандальные высказывания тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» .

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Айламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику.

В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера , – заявил Матыцин.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»