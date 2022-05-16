Матыцин о скандале с Воронковым: «Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма. Необходимо принять меры дисциплинарного характера»

Теги Уралочка чемпионат России Олег Матыцин Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандальные высказывания тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Айламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику.

В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива», – заявил Матыцин. 

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