Журова о скандале с Воронковым: «Тренеру не следовало публично такое делать. Уверена, каждый понимает – это не расизм»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что в скандале с волейбольным тренером Андреем Воронковым нет расистского подтекста.

Ранее в Калининграде прошел финал чемпионата России между «Уралочкой» и «Локомотивом», возглавляемым Воронковым. Во время одного из тайм-аутов он произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» На тот момент в составе «Уралочки» играла темнокожая волейболистка из Кубы Айлама Монталво, что и вызвало общественный резонанс.

«Допускаю, что этот случай – не основная причина для ухода из клуба волейболистки (сегодня стало известно, что Монталво покинет «Уралочку» – Sports.ru), но вся ситуация могла спровоцировать некую возможность. Есть какие-то контрактные моменты, которые позволят ей в этой ситуации с юридической точки зрения быть защищенной.

Мы обсуждали все это, тренеру не следовало публично такое делать, нужно было анализировать и понимать, что камеры вокруг стоят, люди все слышат. Даже если кажется, что это быстрый путь донести информацию, что нужно делать по отношению к соперникам, это не значит, что такие прозвища можно давать.

Уверена, что каждый понимает – это не расизм. Тренер находился в этот момент в публичном пространстве, и, конечно, так делать не нужно было. А спортсменка, конечно, уже отреагировала, и думаю, что этот скандал не основная ее причина ухода», – сказала Журова.

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