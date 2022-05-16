Губерниев об уходе Монталво из «Уралочки»: «Если это связано со скандалом, то очень печально. Воронков ведет себя как быдло, он не извиняется»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об уходе кубинской волейболистки Айламы Монталво из «Уралочки».

Ранее Монталво завоевала серебро чемпионата России. При этом финальная серия турнира завершилась скандалом из-за высказываний главного тренера соперников – Андрея Воронкова, возглавляющего калининградский «Локомотив». 12 мая он во время одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составе «Уралочки», что и вызвало резонанс.

«Если ее уход связан со скандалом, то это очень печально. Воронков ведет себя как быдло, он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьезной реакции от Всероссийской федерации волейбола.

Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берет и публично обижает девочку – и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист.

Это вопиющий случай. Они ведут себя, как будто ничего не произошло – в этом главная трагедия момента. С этим явлением надо бороться. Еще раз повторяю: он быдло, хам, расист. Проблема не столько в нем: молчит Калининград, молчат руководители клуба.

Я очень надеюсь на реакцию федерации, Олимпийского комитета и Минспорта. Мы большая многонациональная страна, и такие вещи просто недопустимы», – заявил Губерниев.

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