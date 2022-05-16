Губерниев об уходе Монталво из «Уралочки»: «Если это связано со скандалом, то очень печально. Воронков ведет себя как быдло, он не извиняется»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об уходе кубинской волейболистки Айламы Монталво из «Уралочки».

Ранее Монталво завоевала серебро чемпионата России. При этом финальная серия турнира завершилась скандалом из-за высказываний главного тренера соперников – Андрея Воронкова, возглавляющего калининградский «Локомотив». 12 мая он во время одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составе «Уралочки», что и вызвало резонанс.

«Если ее уход связан со скандалом, то это очень печально. Воронков ведет себя как быдло, он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьезной реакции от Всероссийской федерации волейбола.

Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берет и публично обижает девочку – и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист.

Это вопиющий случай. Они ведут себя, как будто ничего не произошло – в этом главная трагедия момента. С этим явлением надо бороться. Еще раз повторяю: он быдло, хам, расист. Проблема не столько в нем: молчит Калининград, молчат руководители клуба.

Я очень надеюсь на реакцию федерации, Олимпийского комитета и Минспорта. Мы большая многонациональная страна, и такие вещи просто недопустимы», – заявил Губерниев.

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