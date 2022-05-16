«Решение Монталво не связано со скандалом. Она сказала, что хочет поиграть в другой лиге». Тренер «Уралочки» об уходе волейболистки

Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Михаил Карполь объяснил уход кубинки Айламы Монталво из команды.

«Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее.

Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать.

Не исключаю, что она вернется еще. Наши двери всегда для нее открыты. Мы очень тепло попрощались, сегодня были слезы от ухода. Она очень классная девчонка, хороший человек. Будем рады видеть ее снова и, если будет возможность, вернем ее», – сказал Карполь.

Ранее Монталво завоевала серебро чемпионата России. При этом финальная серия завершилась скандалом из-за высказываний главного тренера соперников – Андрея Воронкова, который возглавляет калининградский «Локомотив».

12 мая во время одного из тайм-аутов он произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составе «Уралочки», что и вызвало резонанс. Сам Воронков по-прежнему не объяснил свои высказывания.

«Для меня это странное выражение. Все были в шоке, что такими словами девушек можно называть. Видимо, у каждого свои методы.

Мне кажется, что кубинцы более спокойная нация, поэтому Айлама восприняла инцидент спокойно. Будь на ее месте американка или кто-то другой, скандал был бы глобального масштаба, могло бы все закончиться судами.

Айлама спокойная, добрая и образованная девушка, ко всем относится с теплом. Не думаю, что из-за поступка одного человека негативно будут воспринимать всю структуру клуба. Каждый должен отвечать за свои поступки.

У нас будет боевой настрой на «Локомотив», как и на все команды. Мы хотим расти как команда», – отметил Михаил Карполь.

«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

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