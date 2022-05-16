Депутат Свищев: «Тишина Воронкова мне по-человечески непонятна. Я связывался с федерацией, сегодня будет решение исполкома»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о скандале с участием главного тренера волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая в финале женского чемпионата России «Локомотив» играл с «Уралочкой». Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Это вызвало резонанс в связи с тем, что за «Уралочку» выступает темнокожая волейболистка из Кубы Айлама Монталво, а сам тренер по-прежнему не объяснил свои высказывания.

«Если человек ошибся, вырвалось на эмоциях, то позвони и извинись, вручи торт и букет цветов. Тебя тогда никто не накажет, только похвалят.

Но в данной ситуации тишина Воронкова мне по-человечески непонятна. Его молчание означает, что он согласен со своими словами в адрес волейболистки? Тогда однозначно будет наказание.

Если он считает, что его нет так поняли, стоит выступить с заявлением. А от него до сих пор ничего нет. Будем ждать позицию исполкома Всероссийской федерации волейбола», – сказал Свищев.

«Я связывался с федерацией. Причины ухода девушки (из «Уралочки» – Sports.ru) неизвестны, вряд ли они связаны с этим скандалом. Сегодня будет решение исполкома.

Федерация полностью разделяет нашу позицию, что такие вещи недопустимы. Они направили письма в оба клуба, ждут разъяснений. Уже сегодня будет исполком, сработали достаточно оперативно, наказания последуют однозначно», – отметил депутат.

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