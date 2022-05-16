«Пока ничего нет ни от федерации, ни от «Локомотива». В «Уралочке» по-прежнему не получили извинений за слова Воронкова про обезьяну

Волейбольный клуб «Уралочка» сообщил, что по-прежнему не получил извинений от главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Уралочка» и «Локомотив» играли в решающем матче финала женского чемпионата России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Это вызвало скандал в связи с тем, что за «Уралочку» выступает темнокожая волейболистка из Кубы Айлама Монталво, а сам Воронков по-прежнему не объяснил свои высказывания.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявляла, что инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии.

«Пока ничего нет ни от федерации, ни от «Локомотива», – заявил представитель «Уралочки», отвечая на вопрос об извинениях со стороны «Локомотива», а также о дате рассмотрения дела в ВФВ.

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