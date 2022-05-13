Дисциплинарная комиссия ВФВ в ближайшее время рассмотрит высказывания Воронкова в финале чемпионата России

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в ближайшее время рассмотрит высказывания главного тренера калининградского во время финального матча женского чемпионата России по волейболу.

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», – заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы