Дисциплинарная комиссия ВФВ в ближайшее время рассмотрит высказывания Воронкова в финале чемпионата России

Теги Уралочка чемпионат России жен ВФВ Александр Яременко Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) в ближайшее время рассмотрит высказывания главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова во время финального матча женского чемпионата России по волейболу. 

«Локомотив» победил «Уралочку» на тай-брейке. Воронков в ходе одного из тайм-аутов произнес: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», – заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные