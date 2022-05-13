Геннадий Шипулин о словах тренера «Локомотива» Воронкова: «Нужно извиниться и закрыть этот вопрос»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола прокомментировал скандальные высказывание главного тренера женского волейбольного клуба .

Накануне и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Он поступил неправильно. Мое мнение такое, что он ее не обозвал, а просто в таком виде высказал о ней мнение, тем самым подставил себя, нас и весь наш волейбол. Если даже видео попало в сеть, то в любом случае – это недостойный поступок Воронкова.

Он не оскорбил сам, а в порыве страсти и эмоций выплеснул, это такая работа тренера, надо понимать. Нужно извиниться и закрыть этот вопрос.

Дисквалификация? Точно не могу сказать, он должен извиниться и должны провести какое-то служебное расследование. Так было много раз, когда тренеры эмоции не контролируют, но я его не оправдываю», – сказал Шипулин.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы