Геннадий Шипулин о словах тренера «Локомотива» Воронкова: «Нужно извиниться и закрыть этот вопрос»

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин прокомментировал скандальные высказывание главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Он поступил неправильно. Мое мнение такое, что он ее не обозвал, а просто в таком виде высказал о ней мнение, тем самым подставил себя, нас и весь наш волейбол. Если даже видео попало в сеть, то в любом случае – это недостойный поступок Воронкова.

Он не оскорбил сам, а в порыве страсти и эмоций выплеснул, это такая работа тренера, надо понимать. Нужно извиниться и закрыть этот вопрос.

Дисквалификация? Точно не могу сказать, он должен извиниться и должны провести какое-то служебное расследование. Так было много раз, когда тренеры эмоции не контролируют, но я его не оправдываю», – сказал Шипулин.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

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