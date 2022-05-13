Гамова о скандале с Воронковым: «Хотя бы выговор со стороны Всероссийской федерации волейбола должен быть однозначно»

Теги Уралочка чемпионат России жен Екатерина Гамова Андрей Воронков Локомотив Калининградская область Айлама Монталво Волейбол

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Я думаю, что хотя бы выговор со стороны Всероссийской федерации волейбола должен быть однозначно. Считаю, что так непозволительно вести себя тренеру и просто человеку.

Мы все учимся быть толерантными, уважать всех людей. Больших или маленьких, разных национальностей. Дисквалификацию Воронкова я считаю крайней мерой, но всеобщее порицание имеет место быть.

Наверное, ему самому решать, извиняться или нет, но полагаю, что общественность этого ждет. Или хотя бы каких-то объяснений, почему так произошло», – сказала Гамова.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

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