Тихонов о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Он должен встать перед Монталво на колено, поцеловать руку и публично извиниться»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» .

Накануне и играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Он должен встать на колено, поцеловать руку и публично извиниться. Оскорблять игрока – недостойно тренера.

Есть такое выражение – «великая река всегда тихо течет». Считаю, что он должен публично принести извинения», – сказал Тихонов.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы