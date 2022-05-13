Тихонов о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Он должен встать перед Монталво на колено, поцеловать руку и публично извиниться»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
За «Уралочку» выступает кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.
«Он должен встать на колено, поцеловать руку и публично извиниться. Оскорблять игрока – недостойно тренера.
Есть такое выражение – «великая река всегда тихо течет». Считаю, что он должен публично принести извинения», – сказал Тихонов.
«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы