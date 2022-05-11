Александр Яременко: «Думаю, финал чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» поинтереснее, чем финал Лиги чемпионов»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) заявил, что финал чемпионата России по зрелищности не уступит финалу Лиги чемпионов.

Накануне московское обыграло новосибирский со счетом 3-2 и защитило титул чемпиона России.

– В финале чемпионата России команды продемонстрировали волейбол очень высокого уровня. Спасибо всем! И участникам, и организаторам, и тренерам, и руководству команд. Волейбол с минимальным количеством ошибок для такого высокого качества игры – одно наслаждение от игры! Только возвышенные эпитеты после такого финала.

Я думаю, что этот финал будет поинтереснее, чем финал чемпионов. Такой уровень будет очень сложно перебить. А у нас ведь только по два легионера в командах, поэтому очень радует уровень российского волейбола.

– Как вам очередное чемпионство «Динамо» и работа тренера Константина Брянского?

– Я бы отметил работу всех клубов в «Финале шести». Они не зря попали в финальную часть, это и тренерская работа, и мастерство спортсменов, и организация работы в клубах.

«Динамо» – один из лидеров в этом плане в последнее время. Плюс у них более стабильный состав по сравнению с другими клубами. «Динамо» на протяжении последних трех сезонов приобрело уверенность в себе. Работа Брянского отличная, что тут говорить. Но ни к одному тренеру «Финала шести» нет претензий, всех можно только поблагодарить.

Отмечу уровень и женского волейбола. В финальной серии чемпионата России обе команды демонстрируют высочайший профессионализм, подготовку. Тоже мало ошибаются, просто очень приятно смотреть такой финал, – сказал Яременко.