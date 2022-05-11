Константин Брянский: «Как это может быть не мечтой – возглавить сборную России? У нас лучшие ребята в мире. Можно две-три сборные набрать!»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился эмоциями от победы клуба в финале чемпионата России и прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной России по волейболу.

Накануне обыграло новосибирский со счетом 3-2 и защитило титул чемпиона России.

– Защитить титул, как оказалось, гораздо сложнее. Сейчас опустошение. Еще и матч получился такой, что интрига удерживалась до последнего момента, разве что кроме пятой партии. Там было понятно, что мы завладели инициативой. Финал удался.

– Как настраивали команду на пятый сет?

– Мы все делились мнениями. Каждый вложил чуточку своей души и результат получился. Был проделан большой путь. Не все было ровно в этом сезоне. Были обидные проигрыши, но мы не утратили веру в себя и двигались по финалу, сконцентрировались. Это была четвертая игра, было тяжело.

В целом по сезону у нас были потери. После травмы нам пришлось полностью перестраивать игру, так как он был ключевой фигурой в нашей схеме. Долго это отрабатывали, чтобы прийти к однородному составу, пониманию, что делать в этой или другой ситуации. И самая лучшая игра пришлась на финал. Каждый сделал все, что должен был.

– На днях вас называли одним из кандидатов на пост нового главного тренера сборной России. Мечтаете об этом?

– Как это может быть не мечтой – возглавить сборную России? У нас лучшие ребята в мире. Можно две-три сборные набрать! – сказал Брянский.

Брянский, Вербов, Климкин и Воронков – кандидаты на пост главного тренера сборной России по волейболу после ухода Саммельвуо