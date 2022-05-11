Лихошерстов о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Перед тай-брейком сказал ребятам, что надо наслаждаться моментом, снять оковы и кайфовать от игры»

Блокирующий московского Вадим Лихошерстов прокомментировал победу над (3-2) в финале чемпионата России по волейболу.

– Вадим, вы взяли слово перед тай-брейком. Что сказали ребятам?

– Просто сказал, что было внутри меня. Что надо наслаждаться моментом, снять оковы и кайфовать от игры, не думать о результате – тогда он сам придет. Когда ты раскован, можешь действовать не боясь ошибки.

Иногда ты попадаешь в какие-то мысли, думаешь, что результат уже очень близко, его хочется пощупать, но это может быть ловушкой. Поэтому, конечно, важно в любой ситуации сохранять хладнокровие. Играть с холодной головой, но с горячим сердцем. Хоть банальные вещи говорю, но это истина.

– Как вы оцениваете этот сезон в целом?

– Для меня он один из самых тяжелых. Очень много тренировались и мало играли. Я люблю много играть и меньше тренироваться. В Лиге чемпионов достойно выступили, жаль не получилось продолжить турнир. Надеюсь, федерация что-то придумает, чтобы в следующем сезоне было больше игр, – сказал Лихошерстов.