Константинов о поражении «Локомотива»: «Тяжело проигрывать финал. Но парни бились, отдали все, что могли. Думаю, возраст игроков в пятой партии сказался»

Главный тренер прокомментировал поражение от московского (2-3) в финале чемпионата России по волейболу.

«Тяжело проигрывать финал. Но парни бились, отдали все, что могли. Думаю, что возраст игроков в конце четвертой и пятой партии сказался. Наши доигровщики старше и подустали больше, чем динамовская линия. Это сказалось на эффективности в атаке и на подачах.

Играем весь турнир в два доигровщика, у нас усталости накопилось больше. Их доигровка была свежее в конце. Нужно было перебросить игру в другую сторону, но мы не всегда это делали. За счет этого «Динамо» смогло в концовке победить.

Вопросов к ребятам нет. Сезон на позитиве. И регулярка, и «Финал шести». Такая жизнь. В спорте все может быть. Нужно принимать и такие поражения, чтобы сделать свои выводы, как играть такие матчи. Многие ребята нашей команды впервые провели такой финал. Будут вспоминать и на следующий год сыграют с большим опытом. Это тоже важно», – сказал Константинов.