Гамова о назначении Терзича: «Можно порадоваться за сборную России, что пришел такой специалист. Менталитетом он похож на нас»

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала назначение серба Зорана Терзича главным тренером женской сборной России по волейболу.

«Терзич долгие годы был главным тренером сборной Сербии, то, как они сейчас выглядят на мировой арене – полностью его заслуга, к победам именно он привел свою команду.

Можно порадоваться за сборную России, что к ним пришел такой специалист. Менталитетом он похож на нас и неплохо говорит по-русски», – сказала Гамова.

Сербский специалист Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу