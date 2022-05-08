Станислав Шевченко: «Контракт Саммельвуо закончился 31 декабря. Президиум федерации решил не продлевать соглашение»

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал изменения в тренерском штабе мужской и женской сборных России.

«У Туомаса Саммельвуо закончился контракт 31 декабря, президиум федерации решил не продлевать соглашение.

Сейчас проходит финал чемпионата России, летом будет Cпартакиада, на основании этих двух мероприятий будут делаться выводы по будущему главному тренеру сборной команды»

Зоран Терзич подписал контракт с женской командой, в этом году он будет заниматься сборной. У сборной в августе пройдут сборы, будет заниматься своей работой, сейчас он внимательно следит за финалом чемпионата России», – сказал Шевченко.