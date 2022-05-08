Брянский, Вербов, Климкин и Воронков – кандидаты на пост главного тренера сборной России по волейболу после ухода Саммельвуо

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Ранее стало известно, что финский специалист Туомас Саммельвуо покинет команду. 

«Контракт с Саммельвуо был до окончания олимпийского года. Прошедшие события показали, что для обеих сторон смысла в продлении контракта нет.

У нас есть время, нет такого сильного календаря, чтобы быть в поиске. Есть наши доморощенные кандидаты, есть время, чтобы делать перестройку».

Смотрим, что у нас есть внутри, чтобы не рисковать, и очень приятно, что мы можем спокойно говорить о наших кандидатах: это и Константин Брянский, и Алексей Вербов, и Александр Климкин, и Андрей Воронков.

То есть у нас такое широкое представительство тренеров, претендующих на пост главного тренера. Я бы не исключил и Пламена Константинова, который вроде и иностранцем у нас не считается», – сказал Яременко.

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