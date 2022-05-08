Брянский, Вербов, Климкин и Воронков – кандидаты на пост главного тренера сборной России по волейболу после ухода Саммельвуо

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Ранее стало известно, что финский специалист покинет команду.

«Контракт с Саммельвуо был до окончания олимпийского года. Прошедшие события показали, что для обеих сторон смысла в продлении контракта нет.

У нас есть время, нет такого сильного календаря, чтобы быть в поиске. Есть наши доморощенные кандидаты, есть время, чтобы делать перестройку».

Смотрим, что у нас есть внутри, чтобы не рисковать, и очень приятно, что мы можем спокойно говорить о наших кандидатах: это и Константин Брянский, и , и Александр Климкин, и .

То есть у нас такое широкое представительство тренеров, претендующих на пост главного тренера. Я бы не исключил и Пламена Константинова, который вроде и иностранцем у нас не считается», – сказал Яременко.