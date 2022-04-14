Всероссийская федерация волейбола готова обратиться с иском в CAS по поводу отстранения российских спортсменов, если FIVB отклонит апелляцию

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) готова обратиться с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отстранения спортсменов в случае, если апелляционный комитет Международной федерации волейбола отклонит апелляцию российской стороны.

Об этом сообщил «Матч ТВ» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

В марте Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных стартов в связи с ситуацией на Украине.

«Мы подали апелляцию на отстранение от международных соревнований в апелляционный комитет FIVB 11 марта. На рассмотрение апелляции обычно требуется 21 рабочий день, но комитет попросил отсрочку.

Последние уточнения по нашей апелляции, которые попросили у нас, мы подали в начале апреля. Ждем решения.

Если апелляционный комитет FIVB отклонит нашу апелляцию, дальше мы вправе пойти в CAS. Мы готовы и дальше защищать интересы наших спортсменов», – сказал Яременко. 

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