Чемпионат России. Финал шести. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

С 5 по 7 мая пройдут матчи Финала шести мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО».

Суперлига Парибет

Чемпионат России

Мужчины

Финал шести

Группа А

5 мая

– Белогорье – 19.00

6 мая

– – 19.00

7 мая

Зенит-Казань – Динамо Москва – 19.00

Положение в группе: Зенит-Казань – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0 (0), Белогорье – 0 (0).

Группа Б

5 мая

Локомотив – Динамо-ЛО – 16.00

6 мая

Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 16.00

7 мая

Локомотив – – 16.00

Положение в группе: – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.