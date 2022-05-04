Чемпионат России. Финал шести. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

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С 5 по 7 мая пройдут матчи Финала шести мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО».

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Чемпионат России

Мужчины

Финал шести

Группа А

5 мая

Зенит-Казань – Белогорье – 19.00

 

6 мая

Динамо МоскваБелогорье – 19.00

 

7 мая

Зенит-Казань – Динамо Москва – 19.00

 

Положение в группе: Зенит-Казань – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0 (0), Белогорье – 0 (0).

Группа Б

5 мая

Локомотив – Динамо-ЛО – 16.00

 

6 мая

Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 16.00

 

7 мая

Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

 

Положение в группеЛокомотив – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-2 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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