Чемпионат России. Финал шести. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

С 5 по 7 мая пройдут матчи Финала шести мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» против «Динамо-ЛО».
Суперлига Парибет
Чемпионат России
Мужчины
Финал шести
Группа А
5 мая
Зенит-Казань – Белогорье – 19.00
6 мая
Динамо Москва – Белогорье – 19.00
7 мая
Зенит-Казань – Динамо Москва – 19.00
Положение в группе: Зенит-Казань – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0 (0), Белогорье – 0 (0).
Группа Б
5 мая
Локомотив – Динамо-ЛО – 16.00
6 мая
Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 16.00
7 мая
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 16.00
Положение в группе: Локомотив – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.