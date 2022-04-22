Чемпионат России (жен). Борьба за выживание. «Липецк» встретится со «Спартой», «Енисей» против «Минчанки», другие матчи

22 и 23 апреля пройдут матчи за выживание женского чемпионата России по волейболу. «Липецк» встретится со «Спартой», «Енисей» против «Минчанки».

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Борьба за выживание

22 апреля

Липецк – Спарта – 12:00

Енисей – Минчанка – 14:30

Динамо Метар – Заречье-Одинцово – 17:00

23 апреля

Минчанка – Липецк – 12:00

Заречье-Одинцово – Спарта – 14:30

Динамо Метар – Енисей – 17:00

Турнирное положение: (9) – 7 побед – 3 поражения (19 очков), (10) – 6-4 (18), (11) – 5-5 (17), (12) – 5-5 (13), (13) – 4-6 (15), (14) – 3-7 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.