Чемпионат России (жен). Борьба за выживание. «Липецк» встретится со «Спартой», «Енисей» против «Минчанки», другие матчи

22 и 23 апреля пройдут матчи за выживание женского чемпионата России по волейболу. «Липецк» встретится со «Спартой», «Енисей» против «Минчанки».
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Борьба за выживание
22 апреля
Липецк – Спарта – 12:00
Енисей – Минчанка – 14:30
Динамо Метар – Заречье-Одинцово – 17:00
23 апреля
Минчанка – Липецк – 12:00
Заречье-Одинцово – Спарта – 14:30
Динамо Метар – Енисей – 17:00
Турнирное положение: (9) Динамо Метар – 7 побед – 3 поражения (19 очков), (10) Енисей – 6-4 (18), (11) Минчанка – 5-5 (17), (12) Липецк – 5-5 (13), (13) Спарта – 4-6 (15), (14) Заречье-Одинцово – 3-7 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.