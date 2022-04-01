Чемпионат России (жен). 25-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Протоном», «Липецк» против «Уралочки», другие матчи

1-4 апреля пройдут матчи 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
25-й тур
1 апреля
Динамо Краснодар – Протон – 18.00
Липецк – Уралочка – 18.00
2 апреля
Спарта – Локомотив – 16.00
Ленинградка – Минчанка – 17.00
Заречье-Одинцово – Динамо-Метар – 18.00
Тулица – Динамо Москва – 18.00
4 апреля
Енисей – Динамо Казань – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 22 победы – 2 поражения (63 очка), Динамо Москва – 20-4 (62), Локомотив – 19-4 (54), Тулица – 18-6 (53), Уралочка – 15-8 (44), Протон – 14-9 (39), Ленинградка – 12-12 (39), Динамо Краснодар – 10-14 (30), Енисей – 8-16 (25), Динамо-Метар – 7-17 (21), Спарта – 6-17 (21), Липецк – 6-18 (18), Минчанка – 5-18 (18), Заречье-Одинцово – 3-20 (8).