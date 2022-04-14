Тетюхин о том, что Украина заменит Россию на ЧМ по волейболу: «Это вопрос к международной федерации. Спорт превратился в политику, это их право включать кого угодно»

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин высказался о включении сборной Украины в состав участников ЧМ-2022 вместо России.

«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нем не примем участия, поэтому я ничего не думаю.

Спорт превратился в политику. Это их право включать кого угодно. Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ команда в мировом волейболе, но это хороший средничок.

Не думаю, что у них будут какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут. Ограничится ли все выходом из группы? Не факт, что они еще и из группы выйдут», – отметил Тетюхин.

Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу