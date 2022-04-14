Спиридонов о включении Украины в состав участников ЧМ вместо России: «В этом решении нет ничего, кроме политики»

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал новость о том, что Украина выступит вместо России на чемпионате мира 2022 года.

«В этом решении нет ничего, кроме политики. Я не могу сказать, что Украина слабо играет. Украинцы могут побороться за выход из группы, но это их максимум», – сказал Спиридонов.

Чемпионат мира должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября, но в марте Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о переносе турнира, а также об отстранении российских спортсменов.

Окончательное решение о новом месте проведения ЧМ еще не принято.

Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу