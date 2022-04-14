Международная федерация волейбола: «Окончательное решение о проведении ЧМ-2022 в Польше и Словении пока не принято»

Пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB) заявила, что окончательное решение о переносе в Польшу и Словению чемпионата мира по волейболу-2022 среди мужских команд пока не принято.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Reuters сказал, что Польша и Словения примут ЧМ-2022.

«FIVB принимает к сведению комментарии польского премьер-министра. Тем не менее, в настоящее время готовится решение правления FIVB по этому самому вопросу, и FIVB предоставит полную обновленную информацию после его завершения», – сообщили в федерации.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в России, но 1 марта Международная федерация волейбола лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.