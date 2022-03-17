FIVB не будет комментировать финансовые последствия переноса чемпионата мира по волейболу из России

В Международной федерация волейбола (FIVB) отказались комментировать финансовые последствия переноса мужского чемпионата мира 2022 года из России.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Россия подаст имущественный иск к FIVB в Спортивный арбитражный суд ( ) после решения о переносе турнира.

— Как FIVB может прокомментировать заявление Матыцина? Действительно ли FIVB должна вернуть России часть взносов за разрыв контракта на проведение чемпионата мира?

— Любые финансовые вопросы, связанные с мероприятиями FIVB, включая чемпионат мира, являются конфиденциальными в соответствии с нашими соглашениями с организатором мероприятия, и поэтому мы не можем комментировать какие-либо финансовые последствия, — заявили в пресс-службе FIVB.