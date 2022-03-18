Всероссийская федерация волейбола потребует компенсацию в 2 млрд рублей за отмену чемпионата мира

Теги чемпионат мира ВФВ Александр Яременко Министерство спорта России FIVB Волейбол

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена получить компенсацию за отмену мужского чемпионата мира 2022 года, который должен был пройти в России.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отстранении российских спортсменов, а также о переносе всех соревнований из страны.

«Два миллиарда рублей – это все вместе по совокупности: работа оргкомитета, работа по обеспечению безопасности, строительство и дооборудование арен, закупка необходимого инвентаря. ВФВ – это общественная организация, такие затраты невозможны для нас, они в несколько раз превосходят бюджет.

Деньги на подготовку к чемпионату мира потратило наше государство. Это был государственный грант, который получил оргкомитет чемпионата мира, совместно учрежденный федерацией и Минспортом. Это вопрос государственного бюджета, который мы еще будем ставить и будем бороться, чтобы нам компенсировали эти затраты.

У нас был обширный контракт с FIVB о подготовке к чемпионату мира. Он расторгнут в одностороннем порядке. Если не удастся договориться о подписании соглашения о прекращении действия этого контракта, если не придем к общему знаменателю, то придется подавать в суд», – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года перенесен из России

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