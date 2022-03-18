Всероссийская федерация волейбола потребует компенсацию в 2 млрд рублей за отмену чемпионата мира

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена получить компенсацию за отмену мужского чемпионата мира 2022 года, который должен был пройти в России.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отстранении российских спортсменов, а также о переносе всех соревнований из страны.

«Два миллиарда рублей – это все вместе по совокупности: работа оргкомитета, работа по обеспечению безопасности, строительство и дооборудование арен, закупка необходимого инвентаря. ВФВ – это общественная организация, такие затраты невозможны для нас, они в несколько раз превосходят бюджет.

Деньги на подготовку к чемпионату мира потратило наше государство. Это был государственный грант, который получил оргкомитет чемпионата мира, совместно учрежденный федерацией и Минспортом. Это вопрос государственного бюджета, который мы еще будем ставить и будем бороться, чтобы нам компенсировали эти затраты.

У нас был обширный контракт с FIVB о подготовке к чемпионату мира. Он расторгнут в одностороннем порядке. Если не удастся договориться о подписании соглашения о прекращении действия этого контракта, если не придем к общему знаменателю, то придется подавать в суд», – сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года перенесен из России