Чемпионат России. Перенесенные матчи. «Локомотив» сыграет с «Динамо-ЛО», «Белогорье» против «Урала»

14 апреля пройдут перенесенные матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» сыграет с «Динамо-ЛО», «Белогорье» против «Урала».

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

13-й тур

14 апреля

– Динамо-ЛО – 15.00

– – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 1 поражение (73 очка), Локомотив – 21-3 (61), Динамо Москва – 21-4 (58), Зенит Санкт-Петербург – 18-7 (53), Динамо-ЛО – 16-8 (43), Белогорье – 13-11 (44), Кузбасс – 11-14 (35), Югра-Самотлор – 11-14 (31), Факел – 9-16 (23), АСК – 8-17 (27), Енисей – 7-18 (22), Газпром-Югра – 7-18 (20), Урал – 5-19 (19), Нефтяник – 2-23 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.